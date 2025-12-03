российское информационное агентство 18+

Среда, 3 декабря 2025, 19:11 мск

В Белгородской области при атаке дронов ВСУ ранены два человека

Вооруженные формирования Украины атаковали три муниципалитета в Белгородской области, в результате чего ранения получили мирная жительница и боец подразделения «Орлан». Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В частности, в селе Муром Шебекинского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. Ранения получила женщина, находившаяся в машине. У нее диагностировали баротравму и ссадины лица. Помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно, уточнил губернатор.

Вместе с тем боец подразделения «Орлан» получил баротравму при детонации дрона во время выполнения служебных задач в селе Грузское Борисовского округа. Пострадавший госпитализирован.

Белгород, Анастасия Смирнова

