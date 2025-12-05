ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов в зоне СВО

Российские войска в течение минувшей недели продолжали наступление на ключевых направлениях специальной военной операции и установили контроль над семью населенными пунктами в зоне СВО, в том числе поселком Безымянное в ДНР. Этот населенный пункт, расположенный примерно в 7 км севернее Константиновки, освободили бойцы «Южной» группировки войск за последние сутки. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

В ДНР под контроль российской армии за неделю всего перешли три населенных пункта, в том числе село Клиновое и город Красноармейск.

В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» освободили город Волчанск.

Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны ВСУ в Запорожской области и взяли под контроль села Зеленый Гай, Доброполье и Червоное.

Вместе с тем, бойцы группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, продолжив громить противника в ДНР и Харьковской области и.

Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение в Запорожской области.

За неделю совокупные потери противника на фронтах спецоперации от действий российской армии составили 9050 военнослужащих и.

За неделю беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, из них четыре западного производства.

Средства ПВО сбили пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», реактивный снаряд системы HIMARS и 1120 беспилотников самолетного типа.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ.

