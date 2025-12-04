Российские войска за минувшие сутки продолжили продвижение на основных направлениях спецоперации и нанесли удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым для нужд ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны о ходе СВО.

Кроме того, ударам подверглись места предполетной подготовки и запуска БПЛА, а также пункты временной дислокации украинской армии и иностранных наемников в 153 районах. По целям на Украине били оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

Вместе с тем, средствами ПВО сбито 195 вражеских беспилотников самолетного типа. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.

Что касается ситуации на фронтах спецоперации, бойцы группировки «Север» за прошедшие сутки поразили силы ВСУ у Алексеевки и Варачино Сумской области, а на Харьковском направлении ударили по противнику в районах населенных пунктов Вильча, Старица и Лиман.

«Западная» группировка улучшила тактическое положение и громит ВСУ в Купянске-Узловом, Кучеровке, Куриловке, Богуславке и Новоплатоновке Харьковской области, а также около Яровой и Дробышево в ДНР.

Подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, ударив по противнику в районах населенных пунктов Северск, Платоновка, Закотное, Бересток, Петровское, Константиновка и Степановка в ДНР.

Группировка войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и поразила живую сили и технику 14 бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии и бригады теробороны у Гришино, Сергеевки, Торского, Вольного, Светлого, Торецкого, Белицкого, Димитрова в ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

В то же время, бойцы группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и ударили по ВСУ в районах населенных пунктов Воздвижевка, Доброполье, Варваровка, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Новоданиловка, Степногорск Запорожской области и Никольское Херсонской области.

За сутки потери ВСУ в результате действий российской армии составили около 1275 боевиков.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

