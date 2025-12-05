При атаке дрона ВСУ ранен глава поселка в Белгородской области

В результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата ранен глава поселковой администрации Борисовского округа Белгородской области Валерий Борисенко. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Вражеский беспилотник нанес удар по движущемуся автомобилю в посёлке Борисовка. Главу Берёзовки, Борисенко Валерия Викторовича, доставили в Борисовскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения лица и плеча». – уточнил глава региона.

Ранее сегодня Гладков сообщал о нескольких атаках украинских беспилотников, в результате которых ранения получили четверо мирных жителей.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube