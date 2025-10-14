Из ботанического сада в Германии украли самый вонючий цветок в мире

В Германии неизвестные выкрали из ботанического сада титановый арум – самый вонючий цветок в мире. Проводится расследование.

Инцидент произошел в ботаническом саду «Ромбергпарк» в немецком городе Дортмунд. Неизвестные выкопали клубень цветка аморфофаллуса титанического, который при цветении издает запах падали и за это считается самым вонючим цветком в мире.

Растение, носящее имя «Давид», весит около 30 кг. Редкий цветок привлекал туристов, многие ждали следующего периода цветения.

Руководство сада подало жалобу в правоохранительные органы. «Мы надеемся, что воры пожалеют о своем решении и вернут «Давида», – подчеркнул сотрудник ботанического сада.

