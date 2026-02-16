В Арктике вышедший на помощь судну немецкий ледокол застрял во льдах

В Арктике немецкий ледокол Neuwerk застрял во льдах, когда шел на помощь судну. Об этом сообщает телеканал NDR.

Ледокол должен был сопроводить танкеры в порту Мукран на побережье Рюгена к терминалу сжиженного природного газа. По данным СМИ, в том районе во льдах застрял газовоз.

Однако ледокол оказался заблокирован из-за технической неисправности. Специалисты, осмотревшие судно, не разглашают характер повреждений. Как и не указывается, сколько времени займут ремонтные работы.

В сложившихся условиях для расчистки льда используются буксиры. Толстый слой льда сделал порт Мукран недоступным для танкеров на несколько дней.

Берлин, Зоя Осколкова

