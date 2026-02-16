российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 февраля 2026, 13:12 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Арктике вышедший на помощь судну немецкий ледокол застрял во льдах

В Арктике немецкий ледокол Neuwerk застрял во льдах, когда шел на помощь судну. Об этом сообщает телеканал NDR.

Ледокол должен был сопроводить танкеры в порту Мукран на побережье Рюгена к терминалу сжиженного природного газа. По данным СМИ, в том районе во льдах застрял газовоз.

Однако ледокол оказался заблокирован из-за технической неисправности. Специалисты, осмотревшие судно, не разглашают характер повреждений. Как и не указывается, сколько времени займут ремонтные работы.

В сложившихся условиях для расчистки льда используются буксиры. Толстый слой льда сделал порт Мукран недоступным для танкеров на несколько дней.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Германия

Евродепутат призвала вернуть золотой запас Германии из США / Германия объявила о выдворении сотрудника российского посольства / Мерц: Россия – европейская страна и с ней нужно найти компромисс / В Германии автомобиль врезался в толпу людей на остановке / В Германии из грузовика украли 20 тысяч патронов для армии / Пентагон прервал связь с минобороны Германии / В городах Германии отменяют праздничное освещение из-за нехватки денег / В Европе недовольны притоком украинских мужчин-беженцев

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Германия,