Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Россия является европейской страной, и выразил надежду на восстановление отношений между двумя государствами.

«Если нам удастся вернуть мир и свободу в Европу, найти компромисс, в том числе с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно с Россией. И я говорю это не потому, что нахожусь на востоке, я говорю это в любой точке Германии. Россия – европейская страна. Если нам удастся в долгосрочной перспективе восстановить баланс с Россией, если наступит мир, если будет гарантирована свобода – если мы добьемся всего этого, то тогда Европейский союз, а вместе с ним ФРГ, пройдут еще одно испытание», – сказал Мерц на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате Галле-Дессау.

Тогда, продолжил он, «мы сможем с большой уверенностью смотреть в будущее после 2026 года».

«Я уверен, что у нас все получится. Давайте внесем в это свой вклад», – заключил канцлер ФРГ.

Посол России в Германии Сергей Нечаев ранее заявил, что политический курс властей ФРГ привел к русофобии, разрушению экономических и дипломатических контактов с Москвой, напоминает РИА «Новости». Дипломат обратил внимание, что отдельные немецкие политики прямо призывают германское общество готовиться к полномасштабному военному конфликту с Россией.

