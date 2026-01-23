Евродепутат призвала вернуть золотой запас Германии из США

Председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман призывает Берлин вернуть золотые резервы Германии из США. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

«В условиях растущей глобальной неопределенности и непредсказуемой политики президента США Трампа более недопустимо, что около 37% золотых резервов Германии, более 1230 тонн, находятся в хранилищах Федеральной резервной системы в Нью-Йорке», – заявила Штрак-Циммерман.

По мнению Евродепутата, хранение значительной части национальных активов в США имело смысл во времена холодной войны, но геополитическая ситуация изменилась коренным образом. Доверие к надежности трансатлантических партнеров не может заменить экономический суверенитет и суверенитет в сфере безопасности.

«В связи с этим я призываю федеральное правительство как можно скорее представить четкий график полного возвращения золотых резервов Германии в страну... Бундесбанк и министерство финансов обязаны представить прозрачную оценку рисков, которая бы различала политические и юридические риски хранения золота за рубежом. Бундестаг должен провести внеочередное заседание для обсуждения будущего наших резервов и того, как обеспечить нашу экономическую независимость», – заключила Штрак-Циммерман.

