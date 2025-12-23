В Германии автомобиль врезался в толпу людей на остановке

В Германии автомобиль въехал в людей, ожидающих общественного транспорта на остановке. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере четыре человека.
ДТП произошло в городе Гиссен, сообщают местные СМИ. Легковушка столкнулась на перекрестке с двумя машинами, продолжила движение и въехала в автобусную остановку.
Четыре человека получили различные травмы. На месте работают оперативные службы.
Виновник аварии скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали. Расследованием занимается Государственное управление уголовной полиции Германии.
Берлин, Зоя Осколкова
