российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 23 декабря 2025, 12:37 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Германии автомобиль врезался в толпу людей на остановке

В Германии автомобиль въехал в людей, ожидающих общественного транспорта на остановке. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере четыре человека.

ДТП произошло в городе Гиссен, сообщают местные СМИ. Легковушка столкнулась на перекрестке с двумя машинами, продолжила движение и въехала в автобусную остановку.

Четыре человека получили различные травмы. На месте работают оперативные службы.

Виновник аварии скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали. Расследованием занимается Государственное управление уголовной полиции Германии.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Германия

В Германии из грузовика украли 20 тысяч патронов для армии / Пентагон прервал связь с минобороны Германии / В городах Германии отменяют праздничное освещение из-за нехватки денег / В Европе недовольны притоком украинских мужчин-беженцев / Германия отдаст Киеву военное оборудование на 2 млрд евро / Из ботанического сада в Германии украли самый вонючий цветок в мире / В Берлине женщина с ножом угрожала охранникам российского посольства / В Мюнхене прогремел взрыв

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, Германия,