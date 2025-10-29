российское информационное агентство 18+

Среда, 29 октября 2025, 09:41 мск

В Европе недовольны притоком украинских мужчин-беженцев

В Евросоюзе недовольны тем, что молодые украинские мужчины бегут в Польшу и Германию вместо того, чтобы защищать свою страну. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на европейских политиков.

На Украине введен режим военного положения. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Ранее Киев разрешил выезд за границу в возрасте от 18 до 22 лет включительно. После снятия запрета поток молодых украинцев, бегущих в страны ЕС, вырос в несколько раз.

«Политики в Германии и Польше ... угрожают свернуть ковер гостеприимства на фоне резкого увеличения числа молодых украинцев, прибывающих в эти страны в последние недели после того, как Киев ослабил правила выезда», – говорится в статье.

Издание приводит данные польских пограничников – почти 45,3 тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет пересекли границу с Польшей в период с начала 2025 года до ослабления выездных ограничений в конце августа. В последующие два месяца число выросло до 98,5 тысячи (1,6 тысячи человек в день).

Берлин не заинтересован в том, чтобы «молодые украинцы проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну». Об этом заявил спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Юрген Хардт. По его словам, изменения украинского законодательства спровоцировали рост эмиграции, и предложил вернуться к обсуждению ограничений.

В Польше политики также не раз заявляли, что готовы сократить поддержку украинских беженцев, которые могли бы находиться на Украине, но пользуются льготами за счет польских налогоплательщиков.

Варшава, Зоя Осколкова

