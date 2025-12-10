российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 10 декабря 2025, 18:31 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Европейские политики превратились в андроидов

Европейские политики превращаются в андроидов. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя однотипные заявления главы дипломатии ЕС Кайи Каллас и главы МИД Финляндии Элины Валтонен о якобы 19 нападениях России на соседние государства за последние 100 лет.

«Нет, это даже не «методичка». Мне кажется, они андроиды, несущие запись», – отметил Мединский в своем телеграм-канале.

«Где-то на затылке у них вставляется крошечный чип (раньше, говорят, была масленка, туда подливали машинное масло). Такие small & charming железные дровосеки, у которых нет ни сердца, ни ума…» – иронично пояснил помощник президента РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Европа

Лондон объявил о новых санкциях против России / Великобритания готова передать Украине 10 млрд долларов российских активов / «Будет сюрприз»: Захарова пообещала Европе неожиданный ответ на конфискацию активов РФ / Лондон вспомнил о «Новичке»: введены санкции против ГРУ и 11-ти россиян / Страны «Большой семерки» передали Киеву почти $34 млрд за счет доходов от активов России / Еврокомиссия одобрила экспроприацию российских активов в пользу Киева / Наркокартели используют больных коров для контрабанды кокаина в Европу / В Норвегии закрыли авиабазу НАТО из-за аварийного состояния ВПП

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа,