Европейские политики превращаются в андроидов. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя однотипные заявления главы дипломатии ЕС Кайи Каллас и главы МИД Финляндии Элины Валтонен о якобы 19 нападениях России на соседние государства за последние 100 лет.

«Нет, это даже не «методичка». Мне кажется, они андроиды, несущие запись», – отметил Мединский в своем телеграм-канале.

«Где-то на затылке у них вставляется крошечный чип (раньше, говорят, была масленка, туда подливали машинное масло). Такие small & charming железные дровосеки, у которых нет ни сердца, ни ума…» – иронично пояснил помощник президента РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

