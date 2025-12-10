Европейские политики превращаются в андроидов. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя однотипные заявления главы дипломатии ЕС Кайи Каллас и главы МИД Финляндии Элины Валтонен о якобы 19 нападениях России на соседние государства за последние 100 лет.
«Нет, это даже не «методичка». Мне кажется, они андроиды, несущие запись», – отметил Мединский в своем телеграм-канале.
«Где-то на затылке у них вставляется крошечный чип (раньше, говорят, была масленка, туда подливали машинное масло). Такие small & charming железные дровосеки, у которых нет ни сердца, ни ума…» – иронично пояснил помощник президента РФ.
Москва, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»