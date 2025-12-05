Великобритания готова передать Украине 10 млрд долларов российских активов

Великобритания готова передать Киеву замороженные в стране российские активы на сумму около 10 млрд долларов. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Планы по использованию заблокированных в Великобритании активов РФ с целью финансирования Украины обсуждались на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 3 декабря, сообщает газета.

Согласно отчету Управления по реализации финансовых санкций (OFSI) при Минфине Великобритании за 2024-2025 годы, власти страны заморозили российские активы на 28,7 млрд фунтов стерлингов. Британское правительство готово передать 8 млрд фунтов стерлингов (10,6 млрд долларов). Эти деньги покроют более двух третей финансовых потребностей Украины на ближайшие два года и могут быть израсходованы либо для продолжения конфликта, либо на восстановление, если будет достигнуто мирное соглашение, утверждает издание.

3 декабря Еврокомиссия одобрила план по выделению репарационного кредита для Украины, который предполагается за счет экспроприации российских активов в Европе. Заявление об этом сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Ожидается, что решение будет рассмотрено Советом Европы в середине декабря. Фон дер Ляйен подчеркнула, что для принятия окончательного решения по изъятию российских активов не требуется обязательное согласие всех членов ЕС, его примут квалифицированным большинством голосов.

По данным Politico, Еврокомиссия предложила выдать Киеву репарационный кредит в размере 165 млрд евро за счет заблокированных активов России – 140 млрд предполагается изъять из бельгийского депозитария Euroclear и 25 млрд – из частных банков.

