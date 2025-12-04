российское информационное агентство 18+

Лондон вспомнил о «Новичке»: введены санкции против ГРУ и 11-ти россиян

Лондон объявил о введении санкций против Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России и 11 россиян, которых британские власти связывают с этим ведомством, а некоторые из них якобы причастны к скандальным отравлениям веществом под названием «Новичок».

«Радикальные меры, объявленные сегодня, включают санкции в отношении российского военного разведывательного управления (ГРУ) целиком», – говорится в заявлении британского правительства, которое цитирует РИА «Новости».

Рестрикции введены против трех «офицеров ГРУ», якобы «ответственных за организацию враждебной деятельности на Украине и по всей Европе». Под ограничения попали также восемь россиян, которых Лондон считает «офицерами военной киберразведки», за якобы враждебную деятельность.

Решение о санкциях принято в связи с публикацией итогов расследования обстоятельств смерти британки Дон Стерджес, ставшей случайной жертвой в июле 2018 года после контакта с отравляющим веществом «Новичок», от которого якобы пострадал экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Он был осужден в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, позже он был обменян и жил в Англии.

Москва отвергала все обвинения, связанные с делом Скрипаля.

