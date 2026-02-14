Власти Финляндии хотят пересмотреть сделки россиян с недвижимостью за 20 лет

Власти Финляндии хотят пересмотреть сделки с недвижимостью, совершенные гражданами России за последние 20 лет. Об этом сообщает издание Suomenmaa.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что в настоящее время изучается возможность «ретроспективно вмешаться в сделки, совершенные гражданами стран из-за пределов Евросоюза и Европейской экономической зоны».

По его словам, это необходимо для обеспечения национальной безопасности. Хяккянен указал на то, что подход властей к вопросам недвижимости в течение 20 лет был слишком наивным.

Как пишут СМИ, речь может идти о сделках с недвижимостью, совершенных россиянами. В июле прошлого года в Финляндии вступил в силу запрет на сделки с недвижимостью для граждан России и Белоруссии.

Хельсинки, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

