Пятница, 13 февраля 2026, 09:35 мск

В Лувре вскрыли мошенническую схему по многократному использованию билетов

Фото: Freepik

Во Франции задержали девять человек по подозрению в мошенничестве с билетами. В сговоре участвовали сотрудники музея и экскурсоводы. Об этом сообщает AP.

Дирекция Лувра подала жалобу в декабре 2024 года на китайских гидов, которые водили группы туристов, повторно используя купленные ранее билеты. Расследование показало, что мошенническая схема реализуется на протяжении нескольких лет.

Следователи полагают, что у экскурсоводов были сообщники среди сотрудников музея, которые брали взятки за отсутствие проверок. По оценкам правоохранителей, сеть могла ежедневно обслуживать до 20 туристических групп.

Ущерб от действий мошенников превысил 10 млн евро. Предположительно, полученные деньги отмывались через покупку недвижимости во Франции и за рубежом.

Есть вероятность, что подобные схемы могут действовать и в королевском дворце Версаль.

Париж, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

