Пятница, 6 февраля 2026, 12:46 мск

В Новосибирске топ-менеджера компании «Росатома» обвинили во взяточничестве

В Новосибирске обвинили во взяточничестве Михаила Метелкина – директора бизнес-направления «Специальная химия» АО «ТВЭЛ», входящего в топливный дивизион госкорпорации «Росатом».

По данным следствия, в период с июля 2020 года по апрель 2022 года фигурант передал коммерческому директору ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» около 950 тысяч рублей. Деньги были вознаграждением за ускорение оплаты по договорам поставки сырья, а также за его приемку с опережением установленных графиков.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»).

Железнодорожный районный суд Новосибирска отправил Метелкина под стражу до 28 марта.

Новосибирск, Зоя Осколкова

