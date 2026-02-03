В Приморье главу Россельхознадзора заподозрили во взяточничестве

В Приморском крае главу Россельхознадзора Дмитрия Здановича подозревают в получении взятки.

Как сообщает РИА «Новости», с обысками в Россельхознадзор пришли сотрудники ФСБ. На рабочем месте Зданович не появился.

Отмечается, что ранее в управлении ведомства уже расследовались коррупционные преступления. Предыдущий руководитель Россельхознадзора Приморья Юлий Иванов и ряд его подчиненных стали фигурантами дела о получении взяток в особо крупном размере.

Впоследствии Иванов ушел на СВО, избежав уголовной ответственности. Остальные участники расследования были приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube