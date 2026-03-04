Главу подмосковного округа и его замов задержали за взятки

Глава подмосковного муниципального округа Серебряные Пруды и трое его заместителей задержаны по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает Следственный комитет России. Под уголовное преследование также попал директор муниципального казенного учреждения «Центр торгов»,

Кроме того, по уголовному делу, возбужденному на основе материалов ФСБ, проходят индивидуальный предприниматель и генеральный директор фирмы, которых подозревают в даче взяток.

По версии следствия, преступная группа под руководством главы муниципалитета, в которую вошли его первый заместитель и два заместителя, а также директор муниципального предприятия, организовала схему получения взяток от предпринимателей. Фигуранты получили взятки от коммерсантов в сумме 850 тыс. рублей и 5 млн рублей за общее покровительство по заключенным контрактам с администрацией по уборке снега, ремонту дорог и благоустройству территории. После получения денег подозреваемые распорядились ими по своему усмотрению, отмечает СК.

По уголовному делу проведены допросы, обыски, выемки документов. Продолжается сбор доказательств и установление других эпизодов преступной деятельности фигурантов.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

