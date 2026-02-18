российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 февраля 2026, 10:33 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Министра культуры Башкирии подозревают в коррупции

В Башкирии задержали министра культуры Амину Шафикову. Ее подозревают в превышении полномочий и присвоении бюджетных средств.

Правоохранители пришли с обысками к чиновнице. Задержание министра связывают с серией дел в подведомственных учреждениях, передает телеграм-канал «Mash».

В конце января в Башкирии задержали директоров двух учреждений культуры по делу о хищении 15 млн рублей при организации мероприятий.

Шафикова возглавляет министерство с 2012 года. До этого она занимала пост ректора Уфимской государственной академии искусств.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Коррупция

Главу комитета по госзаказу Петербурга задержали при попытке покинуть город / В Лувре вскрыли мошенническую схему по многократному использованию билетов / В Калуге четырех сотрудников оборонных предприятий задержали за взятки / От «чемоданных» взяток к сложным ИT-схемам: в эпоху цифровизации в России эволюционировала коррупция / В Новосибирске топ-менеджера компании «Росатома» обвинили во взяточничестве / В Подмосковье задержан первый замглавы Сергиева-Посада и еще трое чиновников за взятки и мошенничество / В Приморье главу Россельхознадзора заподозрили во взяточничестве / В Петербурге за крупную взятку задержали начальника представительства Минобороны

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Поволжье, Культура, Россия, Скандалы и происшествия, Коррупция,