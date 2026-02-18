Министра культуры Башкирии подозревают в коррупции

В Башкирии задержали министра культуры Амину Шафикову. Ее подозревают в превышении полномочий и присвоении бюджетных средств.

Правоохранители пришли с обысками к чиновнице. Задержание министра связывают с серией дел в подведомственных учреждениях, передает телеграм-канал «Mash».

В конце января в Башкирии задержали директоров двух учреждений культуры по делу о хищении 15 млн рублей при организации мероприятий.

Шафикова возглавляет министерство с 2012 года. До этого она занимала пост ректора Уфимской государственной академии искусств.

Уфа, Зоя Осколкова

