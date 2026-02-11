российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 11 февраля 2026, 13:07 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Калуге четырех сотрудников оборонных предприятий задержали за взятки

В Калуге задержали четырех работников оборонного предприятия. Их подозревают во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управлении ФСБ России

«Пресечена противоправная деятельность четырех специалистов одного из калужских предприятий, которые незаконно получали денежные средства в крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя или представляемых им лиц», – говорится в сообщении.

По версии следствия, коррупционеры получили взятки на сумму более 2,4 млн рублей. Фигуранты должны помочь в заключении и оплате договоров на поставку продукции.

Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 290 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

В спецслужбе добавили, что на территории ЦФО правоохранители выявили еще около 30 лиц, причастных к незаконной деятельности.

Калуга, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Коррупция

От «чемоданных» взяток к сложным ИT-схемам: в эпоху цифровизации в России эволюционировала коррупция / В Новосибирске топ-менеджера компании «Росатома» обвинили во взяточничестве / В Подмосковье задержан первый замглавы Сергиева-Посада и еще трое чиновников за взятки и мошенничество / В Приморье главу Россельхознадзора заподозрили во взяточничестве / В Петербурге за крупную взятку задержали начальника представительства Минобороны / СКР возбудил уголовное дело о взятках против должностных лиц РЖД / Экс-замгубернатора Кубани Анну Минькову задержали по делу о мошенничестве / НАБУ заподозрило в коррупции высших чиновников погранслужбы Украины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Коррупция,