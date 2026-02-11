В Калуге четырех сотрудников оборонных предприятий задержали за взятки

В Калуге задержали четырех работников оборонного предприятия. Их подозревают во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управлении ФСБ России

«Пресечена противоправная деятельность четырех специалистов одного из калужских предприятий, которые незаконно получали денежные средства в крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя или представляемых им лиц», – говорится в сообщении.

По версии следствия, коррупционеры получили взятки на сумму более 2,4 млн рублей. Фигуранты должны помочь в заключении и оплате договоров на поставку продукции.

Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 290 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

В спецслужбе добавили, что на территории ЦФО правоохранители выявили еще около 30 лиц, причастных к незаконной деятельности.

Калуга, Зоя Осколкова

