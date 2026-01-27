Экс-замгубернатора Кубани Анну Минькову задержали по делу о мошенничестве

Бывшую замгубернатора Краснодарского края Анну Минькову задержали по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения, которую она курировала. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Подробности не приводятся.

Неделю назад стало известно, что правоохранители проверяют Минькову на причастность к незаконному обогащению за счет регионального бюджета. Источник ТАСС уточнил, что незаконное обогащение может быть связано со зданием поликлиники в Краснодаре, которым ранее владела семья Миньковой. Помещение сдавали в аренду под поликлинику. Аренда оплачивалась за счет бюджетных средств.

Официальных комментариев от правоохранительных структур на данный момент не поступало.

Минькова в октябре 2025 года ушла в отставку с поста вице-губернатора по собственному желанию. На своем посту она почти 10 лет курировала социальную сферу региона. Новым местом работы экс-чиновницы стала медиагруппа «Кубань 24», где она заняла должность гендиректора. Приемником Миньковой в краевом правительстве стал бывший гендиректор той же медиагруппы Александр Руденко, уточняет портал 93.ru.

Напомним, 22 января суд Сочи арестовал министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Накануне у него прошли обыски. По информации РИА «Новости», задержание Переверзева связано с госконтрактами на обслуживание дорог. Кроме того, были арестованы два заместителя министра, подозреваемые в хищении средств при исполнении госконтрактов.

Краснодар, Наталья Петрова

