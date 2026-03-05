Бывший первый замминистра обороны РФ Цаликов обвиняется в создании преступного сообщества

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова, который обвиняется в создании преступного сообщества и хищениях бюджетных средств. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По ее словам, участникам криминальной группы в 2017-2024 годах инкриминируются взяточничество, хищения бюджетных денежных средств и легализация похищенного.

Основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы, собранные совместно с ФСБ России, следственным департаментом и ГУЭБиПК МВД России.

Фигурант уголовного дела задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube