Четверг, 5 марта 2026, 18:18 мск

Суд отправил бывшего замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова в колонию на 10 лет

Суд вынес приговор бывшему заместителю командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению Валерию Муминджанову, который признан виновным в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Согласно материалам расследования, в 2017-2023 годах при выполнении государственного оборонного заказа были заключены контракты с коммерческими организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 млрд рублей. За содействие в заключении контрактов на поставку обмундирования с определенными коммерческими организациями Муминджанов получил от их представителей взятку в особо крупном размере в сумме свыше 20 млн рублей.

Приговором суда Муминджанову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере почти 18 млн рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на 6 лет. Также фигурант лишен воинского звания генерал-майор, у него конфисковано имущество в доход государства на сумму 17 950 000 рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

