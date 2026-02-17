российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 17 февраля 2026, 12:38 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

Главу комитета по госзаказу Петербурга задержали при попытке покинуть город

Сотрудники ФСБ задержали председателя комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Дениса Толстых по делу о превышении должностных полномочий (п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает Следственный комитет России.

По данным ведомства, высокопоставленный чиновник задержан в аэропорту Пулково при попытке вылететь из Северной столицы.

Ранее петербургские следователи возбудили уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками комитета по госзаказу. Следствие установило, что в 2024 году они «разработали и реализовали преступную схему по предоставлению незаконных преимуществ ряду коммерческих организаций – участникам государственного заказа, обеспечив им тем самым победу в проводимых конкурсах и заключение госконтрактов на предоставление товаров, работ, услуг в нарушение законных требований».

В СКР уточнили, что 6 февраля был привлечен к уголовной ответственности начальник отдела централизованных закупок и межведомственного взаимодействия комитета по госзаказу Санкт-Петербурга Егор Леонов. По решению суда он заключен под стражу.

«По результатам проведенных следственных действий следователями был установлен организатор преступной схемы – председатель комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Денис Толстых», – отметили в ведомстве. В настоящее время с чиновником проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Толстых возглавил комитет по госзаказу Петербурга в ноябре 2024 года.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Коррупция

В Лувре вскрыли мошенническую схему по многократному использованию билетов / В Калуге четырех сотрудников оборонных предприятий задержали за взятки / От «чемоданных» взяток к сложным ИT-схемам: в эпоху цифровизации в России эволюционировала коррупция / В Новосибирске топ-менеджера компании «Росатома» обвинили во взяточничестве / В Подмосковье задержан первый замглавы Сергиева-Посада и еще трое чиновников за взятки и мошенничество / В Приморье главу Россельхознадзора заподозрили во взяточничестве / В Петербурге за крупную взятку задержали начальника представительства Минобороны / СКР возбудил уголовное дело о взятках против должностных лиц РЖД

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, Коррупция,