Главу комитета по госзаказу Петербурга задержали при попытке покинуть город

Сотрудники ФСБ задержали председателя комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Дениса Толстых по делу о превышении должностных полномочий (п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает Следственный комитет России.

По данным ведомства, высокопоставленный чиновник задержан в аэропорту Пулково при попытке вылететь из Северной столицы.

Ранее петербургские следователи возбудили уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками комитета по госзаказу. Следствие установило, что в 2024 году они «разработали и реализовали преступную схему по предоставлению незаконных преимуществ ряду коммерческих организаций – участникам государственного заказа, обеспечив им тем самым победу в проводимых конкурсах и заключение госконтрактов на предоставление товаров, работ, услуг в нарушение законных требований».

В СКР уточнили, что 6 февраля был привлечен к уголовной ответственности начальник отдела централизованных закупок и межведомственного взаимодействия комитета по госзаказу Санкт-Петербурга Егор Леонов. По решению суда он заключен под стражу.

«По результатам проведенных следственных действий следователями был установлен организатор преступной схемы – председатель комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Денис Толстых», – отметили в ведомстве. В настоящее время с чиновником проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Толстых возглавил комитет по госзаказу Петербурга в ноябре 2024 года.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

