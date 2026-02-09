От «чемоданных» взяток к сложным ИT-схемам: в эпоху цифровизации в России эволюционировала коррупция

В России стали чаще выявлять преступления коррупционной направленности. При этом коррупция существенно видоизменилась под влиянием цифровизации многих сфер жизни. Эксперты фиксируют переход от «чемоданных» взяток к сложным ИT-схемам и «технической» коррупции, доказать которую становится все сложнее.

По данным МВД, за прошлый год в России выявили более 43 тысяч преступлений коррупционной направленности. Это на 12,3% больше, чем годом ранее, пишут «Известия». Самое распространенное преступление такого рода – дача взятки (почти 8,8 тысячи), на втором месте получение взятки (8,5 тысячи), мелкое взяточничество – чуть менее 5,9 тысячи случаев. Посредничество при получении и передаче взяток – 3,6 тысячи. Случаев коммерческого подкупа выявлено 2,4 тысячи. Почти 39 тысяч коррупционных преступлений раскрыты.

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, знакомый со статистическими данными, основной объем финансовых нарушений, как и прежде, пришелся на сферу госзакупок, особенно в рамках нацпроектов по инфраструктуре. Значительная доля уголовных дел связана со сговорами при распределении контрактов на строительство дорог и объектов ЖКХ.

По словам собеседника, отмечается тренд на получение вознаграждения через цепочку фирм-однодневок или в криптовалюте. Новый повод получения незаконного вознаграждения – ускорение обработки цифровых обращений. Схема применяется в различных отраслях, в муниципальных и государственных организациях. В ряде регионов возник негласный рынок «ускоренной» обработки цифровых заявлений. Речь может идти о чем угодно – от получения лицензии до субсидий.

Официальные цифры показывают рост раскрываемости преступлений коррупционной направленности. Но такие данные не отражают масштабов реальной картины коррупции – много мелких взяток уходят от учета из-за латентности. В то же время расследование крупных многоуровневых схем часто упирается в отсутствие свидетелей, готовых давать показания.

Система научилась бороться с бытовой коррупцией, но высокоуровневая, где участники – топ-менеджеры и чиновники высокого ранга, стала более изощренной. На них работает штат юристов, которые просчитывают риски, выбирают обходные маневры.

Без системного усиления независимости судебной системы, защиты прав «информаторов» и дальнейшего снижения административного давления на бизнес коррупция будет лишь эволюционировать, но не снижаться.

