В Подмосковье задержан первый замглавы Сергиева-Посада и еще трое чиновников за взятки и мошенничество

В Подмосковье первый заместитель руководителя Сергиево-Посадского округа, его подчиненные, местный депутат и бизнесмены стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве и взятках. Об этом сообщает пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Москве и Московской области.

По данным силовиков, ряд сотрудников городской администрации получали взятки за помощь коммерческим структурам в конкурсах при определении поставщика услуг по муниципальным контрактам и последующее покровительство.

«Задокументированы факты заключения от лица администрации, в том числе через муниципальные бюджетные учреждения, фиктивных договоров с коммерческими организациями, которые взятые на себя обязательства не выполнили», – цитирует РИА «Новости» сообщение УФСБ.

В спецлужбе пояснили, что чиновники обеспечивали подписание актов о приёмке выполненных работ, после чего денежные средства обналичивались и распределялись между подельниками.

Кроме этого, выявлены схемы хищения средств первым заместителем главы и начальником управления сельского хозяйства администрации при осуществлении повышенных премий сотрудникам и оформлении фиктивных командировочных расходов.

В отношении четверых сотрудников администрации Сергиево-Посадского городского округа, директора местного муниципального бюджетного учреждения, являющегося депутатом городского округа, а также двоих бенефициаров и одного сотрудника коммерческих организаций возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 (мошенничество), 290 (получение взятки), 291 (дача взятки) и 291.1 (посредничество во взяточничестве) УК РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

