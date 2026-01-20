российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 января 2026, 13:48 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Мэр Звездного городка стал фигурантом дела о крупной взятке

Мэр подмосковного Звездного городка Евгений Баришевский подозревается в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Подробности его дела не раскрываются.

Следователи направили в Тверской суд Москвы ходатайство об аресте Баришевского, однако суд отклонил его. Чиновнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, передает РИА «Новости».

Баришевский занимает должность главы Звездного городка с 2017 года. Ранее он был главой Лобни и возглавлял администрацию Орехово-Зуева.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Подмосковье

Ученик зарезал ребенка в подмосковной школе и ранил охранника / В Подмосковье сосед убил женщину и ее 6-летнего сына из-за шума / ФСБ сорвала готовившийся спецслужбами Украины теракт на газопроводе / В Подмосковье годовалый ребенок выпал из машины на ходу и погиб / В Подмосковье предотвратили поджог кинотеатра – задержан школьник с канистрой бензина / В Подмосковье задержали готовившего теракт украинского агента / Собака насмерть загрызла младенца в Подмосковье / Из России выдворят почти 100 нелегалов после рейда на складе в Подмосковье

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Коррупция, Подмосковье,