Мэр Звездного городка стал фигурантом дела о крупной взятке

Мэр подмосковного Звездного городка Евгений Баришевский подозревается в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Подробности его дела не раскрываются.

Следователи направили в Тверской суд Москвы ходатайство об аресте Баришевского, однако суд отклонил его. Чиновнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, передает РИА «Новости».

Баришевский занимает должность главы Звездного городка с 2017 года. Ранее он был главой Лобни и возглавлял администрацию Орехово-Зуева.

Москва, Наталья Петрова

