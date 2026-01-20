Мэр Звездного городка стал фигурантом дела о крупной взятке

Мэр подмосковного Звездного городка Евгений Баришевский подозревается в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Подробности его дела не раскрываются.
Следователи направили в Тверской суд Москвы ходатайство об аресте Баришевского, однако суд отклонил его. Чиновнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, передает РИА «Новости».
Баришевский занимает должность главы Звездного городка с 2017 года. Ранее он был главой Лобни и возглавлял администрацию Орехово-Зуева.
Москва, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»