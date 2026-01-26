В Подмосковье ребенок на ледянке скатился с горки под колеса авто и погиб

В Подмосковье 11-летний мальчик попал под колеса автомобиля, скатившись с горки на ледянке в неположенном месте. Ребенок получил травмы и скончался в больнице. Об этом сообщает подмосковный полицейский главк.

Трагическое происшествие случилось 25 января в селе Николо-Урюпино Красногорского городского округа. Водитель автомобиля Volvo наехал на 11-летнего мальчика. Ребенок во время спуска скатился под выезжающую из-за поворота иномарку.

Пострадавший с телесными повреждениями был доставлен в больницу, где впоследствии умер.

«Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», – говорится в сообщении.

Красногорская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, ход доследственной проверки по данному факту.

В надзорном ведомстве напомнили, что катание с горок допускается только в специально оборудованных и безопасных местах, исключающих выход на проезжую часть.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

