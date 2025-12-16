Ученик зарезал ребенка в подмосковной школе и ранил охранника

Десятилетний школьник погиб в результате нападения подростка с ножом в подмосковной школе, сообщила полиция. Также пострадал охранник образовательного учреждения. Возбуждено уголовное дело.

ЧП произошло сегодня утром в общеобразовательной школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. Сигнал о происшествии поступил в полицию в 09:00. Ученик школы ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а затем ранил десятилетнего школьника, тот скончался, сообщила пресс-служба регионального полицейского главка.

Правоохранители задержали нападавшего. Сейчас он доставляется в следственные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве и покушении на убийство (ст.105 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ), сообщило региональное управление Следственного комитета РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.

В свою очередь в областной прокуратуре Московской области сообщили, что надзорное ведомство «устанавливает все обстоятельства нападения на учеников в одном из образовательных учреждений в поселке Горки-2». Региональная прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела возбужденного СК РФ по данному факту.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства об охранной деятельности и образовании», – отметили в ведомстве.

Ранее СМИ и телеграм-каналы сообщали, что вооруженный ножом ученик девятого класса напал на учащихся Успенской школы в Одинцовском районе, после чего закрылся в кабинете, взялв в заложники ученика. Бойцы спецназа взяли кабинет штурмом и задержали нападавшего. Заложник не пострадал. Первоначально сообщалось, что подросток убил одного ребенка и ранил троих человек, включая охранника и двух учеников.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщила, что детям и взрослым будет оказана помощь после нападения подростка в школе в Одинцово, мотивы преступления выясняет следствие.

Напомним, накануне в Санкт-Петербурге девятиклассник трижды ударил ножом учительницу математики, после чего предпринял попытку суицида, которую предотвратили сотрудники полиции. Педагога и ученика госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». «Причиной инцидента, по предварительным данным, послужило выставление плохой оценки», – сообщала полиция.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube