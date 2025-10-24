Дрон ВСУ влетел в многоэтажку в Красногорске: пострадали пять человек

В подмосковном Красногорске украинский беспилотник ранним утром атаковал многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, в результате атаки пострадали пять человек, среди них – ребенок.

«Около двух часов назад в Красногорске в результате атаки БПЛА получил повреждения жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже», – написал Воробьев в своем телеграмм-канале.

Четверо пострадавших доставлены в больницы с различными травмами. «Трое взрослых госпитализированы в Красногорскую городскую больницу №1, ребенок – в Центр им. Рошаля. У взрослых – черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребенка – вывих колена и легкие травмы голени», – уточнил глава региона.

Губернатор отметил, что на месте происшествия находится глава городского округа, сотрудники экстренных служб, МЧС и правоохранительных органов. «Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», – добавил Воробьев.

Позже глава Красногорска Дмитрий Волков уточнил, что госпитализированы четверо взрослых. На месте развернут оперативный штаб. «Здание обследовали специалисты, на месте продолжают работать экстренные службы, сотрудники МЧС, полиции и городской администрации», – написал чиновник в своем телеграм-канале.

По информации оперативных служб, из многоэтажки самостоятельно эвакуировались 70 человек. Из-за взрыва повреждены три квартиры. В нескольких квартирах также выбиты окна. Дом оцеплен полицейскими, передает ТАСС.

