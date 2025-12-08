российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 8 декабря 2025, 17:55 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Подмосковье сосед убил женщину и ее 6-летнего сына из-за шума

В подмосковных Котельниках мужчина убил 34-летнюю соседку и ее шестилетнего сына из-за громкого топота мальчика по квартире. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, сообщает региональный главк Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, 6 декабря в квартире в Котельники были обнаружены тела женщины и ее 6-летнего сына с множественными повреждениями головы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в совершении жестокой расправы был задержан 32-летний сосед потерпевших. По версии следствия, двойное убийство совершено на почве затяжного бытового конфликта. Сегодня суд рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как пишет SHOT, мужчина расправился с соседской семьей за то, что ребенок шумел. Ему не нравилось, что мальчик в квартире сверху постоянно бегал, топал и кричал. Убийца забил своих жертв до смерти, а потом попытался инсценировать ограбление, раскидав вещи в доме.

Тела женщины и мальчика нашла соседка. Ей позвонил бывший муж жертвы и попросил проверить семью, поскольку экс-супруга не выходила на связь с 4 декабря.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Подмосковье

ФСБ сорвала готовившийся спецслужбами Украины теракт на газопроводе / В Подмосковье годовалый ребенок выпал из машины на ходу и погиб / В Подмосковье предотвратили поджог кинотеатра – задержан школьник с канистрой бензина / В Подмосковье задержали готовившего теракт украинского агента / Собака насмерть загрызла младенца в Подмосковье / Из России выдворят почти 100 нелегалов после рейда на складе в Подмосковье / Дрон ВСУ влетел в многоэтажку в Красногорске: пострадали пять человек / Военные прокомментировали стрельбу в подмосковной части с жертвами

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье,