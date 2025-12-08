В Подмосковье сосед убил женщину и ее 6-летнего сына из-за шума

В подмосковных Котельниках мужчина убил 34-летнюю соседку и ее шестилетнего сына из-за громкого топота мальчика по квартире. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, сообщает региональный главк Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, 6 декабря в квартире в Котельники были обнаружены тела женщины и ее 6-летнего сына с множественными повреждениями головы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в совершении жестокой расправы был задержан 32-летний сосед потерпевших. По версии следствия, двойное убийство совершено на почве затяжного бытового конфликта. Сегодня суд рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как пишет SHOT, мужчина расправился с соседской семьей за то, что ребенок шумел. Ему не нравилось, что мальчик в квартире сверху постоянно бегал, топал и кричал. Убийца забил своих жертв до смерти, а потом попытался инсценировать ограбление, раскидав вещи в доме.

Тела женщины и мальчика нашла соседка. Ей позвонил бывший муж жертвы и попросил проверить семью, поскольку экс-супруга не выходила на связь с 4 декабря.

Москва, Наталья Петрова

