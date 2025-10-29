российское информационное агентство 18+

Среда, 29 октября 2025, 15:20 мск

Собака насмерть загрызла младенца в Подмосковье

В Подмосковье домашняя собака насмерть загрызла двухмесячного младенца. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств нападения пса на ребенка.

Трагедия произошла днем 26 октября во дворе частного дома в поселке Трехгорка Одинцовского городского округа. Аляскинский маламут опрокинул коляску со спящим младенцем, а затем набросился на ребенка и искусал его. От полученных ран мальчик скончался на месте происшествия.

По факту гибели младенца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), сообщает региональное управление СК России. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Одинцовская городская прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Москва, Наталья Петрова

