В Подмосковье задержали готовившего теракт украинского агента

В Московской области полицейские пресекли подготовку к теракту. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, в Люберцах по подозрению в приготовлении к террористическому акту задержан 27-летний житель Волокаламска.
«Злоумышленник в одном из мессенджеров инициативно вступил в переписку с неизвестным и выразил готовность оказывать содействие украинским спецслужбам», – сообщила Волк.
Мужчина по указанию куратора приехал в гаражный кооператив в Люберцах и забрал из тайника пакет со взрывным устройством, который должен был доставить в Измайловский парк в Москве и передать через тайник. Однако во время выполнения задания его задержали полицейские.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Фигурант заключен под стражу.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают соучастников задержанного, принимаются меры к их задержанию.
Москва, Наталья Петрова
© 2025, РИА «Новый День»