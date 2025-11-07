российское информационное агентство 18+

Пятница, 7 ноября 2025, 13:16 мск

В Подмосковье задержали готовившего теракт украинского агента

В Московской области полицейские пресекли подготовку к теракту. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в Люберцах по подозрению в приготовлении к террористическому акту задержан 27-летний житель Волокаламска.

«Злоумышленник в одном из мессенджеров инициативно вступил в переписку с неизвестным и выразил готовность оказывать содействие украинским спецслужбам», – сообщила Волк.

Мужчина по указанию куратора приехал в гаражный кооператив в Люберцах и забрал из тайника пакет со взрывным устройством, который должен был доставить в Измайловский парк в Москве и передать через тайник. Однако во время выполнения задания его задержали полицейские.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту. Фигурант заключен под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают соучастников задержанного, принимаются меры к их задержанию.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

