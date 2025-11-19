российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 19 ноября 2025, 15:49 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Подмосковье предотвратили поджог кинотеатра – задержан школьник с канистрой бензина

В Подмосковье оперативники ФСБ задержали 16-летнего школьника, который собирался поджечь кинотеатр «Юность» в Одинцово. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Подросток планировал устроить пожар во время сеанса детского фильма «Яга на нашу голову». Сотрудники спецслужбы задержали его с канистрой бензина по дороге в кинотеатр. Возбуждено уголовное дело о теракте. Суд отправил школьника в СИЗО.

По информации тг-канала, подросток действовал по указке украинских кураторов, которые представились ему сотрудниками спецслужб. Ранее он совершил две диверсии – сначала поджег военторг на Можайском шоссе с ущербом в 35 млн, а затем – релейный шкаф.

Напомним, на прошлой неделе 16-летний подросток попытался устроить пожар в кинотеатре в ТРЦ «Авиапарк» на севере Москвы. Во время сеанса он разлил горючую жидкость и поджег ее. Никто не пострадал. Возгорание оперативно потушили. Юного поджигателя задержали. По данным столичной прокуратуры, школьник следовал телефонным указаниям неизвестных.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Подмосковье

В Подмосковье задержали готовившего теракт украинского агента / Собака насмерть загрызла младенца в Подмосковье / Из России выдворят почти 100 нелегалов после рейда на складе в Подмосковье / Дрон ВСУ влетел в многоэтажку в Красногорске: пострадали пять человек / Военные прокомментировали стрельбу в подмосковной части с жертвами / В Подмосковье срочник открыл стрельбу в воинской части – убиты двое / В Подмосковье задержали агента Киева, взорвавшего машину военнослужащего / Количество платных парковок в Подмосковье увеличат почти в 10 раз

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье,