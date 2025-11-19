В Подмосковье предотвратили поджог кинотеатра – задержан школьник с канистрой бензина

В Подмосковье оперативники ФСБ задержали 16-летнего школьника, который собирался поджечь кинотеатр «Юность» в Одинцово. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Подросток планировал устроить пожар во время сеанса детского фильма «Яга на нашу голову». Сотрудники спецслужбы задержали его с канистрой бензина по дороге в кинотеатр. Возбуждено уголовное дело о теракте. Суд отправил школьника в СИЗО.

По информации тг-канала, подросток действовал по указке украинских кураторов, которые представились ему сотрудниками спецслужб. Ранее он совершил две диверсии – сначала поджег военторг на Можайском шоссе с ущербом в 35 млн, а затем – релейный шкаф.

Напомним, на прошлой неделе 16-летний подросток попытался устроить пожар в кинотеатре в ТРЦ «Авиапарк» на севере Москвы. Во время сеанса он разлил горючую жидкость и поджег ее. Никто не пострадал. Возгорание оперативно потушили. Юного поджигателя задержали. По данным столичной прокуратуры, школьник следовал телефонным указаниям неизвестных.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube