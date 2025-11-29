ФСБ сорвала готовившийся спецслужбами Украины теракт на газопроводе

Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье россиянина, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт на магистральном газопроводе.

По информации спецслужбы, мужчина 1969 года рождения ночью пытался установить самодельное взрывное устройство в Серпуховском районе. Его задержали с поличным.

Как уточнили в пресс-службе ФСБ, злоумышленник был завербован украинскими спецслужбами в 2024 году в центре временного содержания иностранцев на Украине, куда попал за нарушение миграционного законодательства. После вербовки агента под видом депортации отправили в Россию.

В ноябре мужчина по заданию украинского куратора приобрел автомобиль и электробур. Затем по полученным координатам он изъял из схрона самодельные бомбы. Украинский агент должен был пробурить грунт над газопроводом, после чего активировать и установить СВУ. После выполнения задания он планировал вернуться на Украину через третьи страны.

У задержанного изъяли четыре самодельных взрывных устройства, замаскированные под монтажный клей, а также средства связи для конспиративного общения с куратором.

Москва, Наталья Петрова

