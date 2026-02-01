Пациента с подозрением на оспу обезьян госпитализировали в Подмосковье

В Домодедовскую больницу в Подмосковье доставили пациента с предварительным диагнозом «оспа обезьян». Ему проводят необходимые диагностические исследования для подтверждения или исключения диагноза. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

«Госпитализирован один пациент с катаральными явлениями. Диагноз «оспа обезьян» – предварительный», – говорится в сообщении.

Совместно с территориальными органами Роспотребнадзора проводятся соответствующие изоляционные мероприятия, добавили в медучреждении.

Ранее телеграмм-каналы сообщали о госпитализации в Одинцовском районе Подмосковья двух мужчин с подозрением на оспу обезьян. Отмечалось, что пациенты находятся в состоянии средней тяжести.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи, со временем перерастающей в язвы. Основной ареал распространения – страны Африки. По информации ВОЗ, за первые шесть месяцев прошлого года в мире было зарегистрировано более 30 тысяч случаев в 79 странах, 119 заболевших скончались.

