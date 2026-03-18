Среда, 18 марта 2026, 12:54 мск

В Подмосковье семья с младенцем насмерть отравилась газом

В городе Дзержинский Московской области семья с младенцем погибли от отравления угарным газом. Квартира оборудована газовой колонкой, которая, как установили специалисты, была неисправна. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Тела супругов и их трехмесячного ребенка без признаков насильственной смерти обнаружили в квартире дома по улице Спортивная днем 17 марта.

Люберецкая городская прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела в связи с трагедией.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ).

Сотрудники подмосковного главка Следственного комитета РФ с участием специалистов Мособлгаза осмотрели место происшествия. Кроме того, проведены допросы, изъята документация по обслуживанию дома из управляющей компании и назначены судебно-медицинские экспертизы.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Жителей Подмосковья предупредили о перебоях с интернетом и мобильной связью / Главу подмосковного округа и его замов задержали за взятки / Четверо детей и их бабушка погибли на пожаре в Подмосковье: возбуждено уголовное дело / ФСБ предотвратила диверсию на энергообъекте Подмосковья по заданию Киева / Пациента с подозрением на оспу обезьян госпитализировали в Подмосковье / В Подмосковье ребенок на ледянке скатился с горки под колеса авто и погиб / Мэр Звездного городка стал фигурантом дела о крупной взятке / Ученик зарезал ребенка в подмосковной школе и ранил охранника

