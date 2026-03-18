В Подмосковье семья с младенцем насмерть отравилась газом

В городе Дзержинский Московской области семья с младенцем погибли от отравления угарным газом. Квартира оборудована газовой колонкой, которая, как установили специалисты, была неисправна. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Тела супругов и их трехмесячного ребенка без признаков насильственной смерти обнаружили в квартире дома по улице Спортивная днем 17 марта.
Люберецкая городская прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела в связи с трагедией.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ).
Сотрудники подмосковного главка Следственного комитета РФ с участием специалистов Мособлгаза осмотрели место происшествия. Кроме того, проведены допросы, изъята документация по обслуживанию дома из управляющей компании и назначены судебно-медицинские экспертизы.
Москва, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»