Мать зарезала новорожденную дочь и выбросила на помойку в Серпухове

Тело новорожденной девочки с многочисленными ножевыми ранениями найдено в подмосковном Серпухове. Мать убитого младенца разыскивают правоохранители. Об этом сообщили региональный главк Следственного комитета РФ и областная прокуратура.

Страшную находку обнаружили вечером 21 апреля на площадке у мусорных контейнеров во дворе многоэтажных домов по улице Ленина поселка Большевик. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ).

«Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, проводятся допросы и розыскные мероприятия», – отметили в СУ СКР по Подмосковью.

Серпуховская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств обнаружения тела новорожденной, а также ход и результаты расследования уголовного дела по факту убийства ребенка.

Москва, Наталья Петрова

