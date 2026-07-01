Котельники и Люберцы частично обесточены из-за пожара на подстанции

Пожар произошел на электроподстанции в подмосковных Люберцах. Открытое горение масляного трансформатора уже ликвидировано, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Из-за инцидента Котельники и Люберцы частично остались без электроснабжения.

По данным спасателей, возгорание произошло на территории промзоны в Котельническом проезде. Площадь пожара составила 25 «квадратов», передает «Прайм». Пожар на электроподстанции «Россети Московский регион» возник в результате аварии, сообщили в «Мособлпожспасе».

Из-за аварии обесточена часть районов Котельников, сообщил глава городского округа Михаил Соболев. В администрации городского округа Люберцы заявили об отключении электроэнергии в разных частях города Люберцы, Томилино и части Дзержинского. Позднее в администрации рассказали, что специалисты начали подключать к электроэнергии Дзержинский, а также дома и ряд объектов в Люберцах.

В компании «Россети Московский регион» уточнили, что сбой в энергоснабжении потребителей в Люберцах и Котельниках произошел после технологического нарушения на подстанции. К восстановлению подачи электричества привлечено 20 бригад: 68 энергетиков и 20 единиц спецтехники. «Задействуются резервные схемы. Для временного электроснабжения потребителей направлены 60 резервных источников подачи электроэнергии», – говорится в сообщении.

Позже в энергокомпании заявили, что восстановили электроснабжение более 80% обесточенных потребителей округов Люберцы и Котельники. Уточняется, что полностью восстановлено электроснабжение в поселках Красково и Малаховка.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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