В Подмосковье из-за атаки БПЛА погибли 5 человек, еще 6 ранены

Пять человек погибли и шестеро пострадали при атаке украинских беспилотников на Московскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов. «В промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний. Наиболее крупное – на складе, где открытое горение уже ликвидировано. Также повреждены электроподстанция и административное здание. На месте продолжают работать пожарные и все оперативные службы», – написал глава региона в своем канале в «Максе».

В деревне Солнышково обломки дрона повредили частный дом и автомобиль. Возникший пожар уже потушили, пострадавших нет, отметил Воробьев.

В Подмосковье военные продолжают отражать воздушную атаку, добавил он, отметив, что беспилотники фиксируются в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах.

Глава Чехова Михаил Собакин, в свою очередь, сообщил, что все раненые находятся под наблюдением врачей. «Всем пострадавшим окажем необходимую помощь», – заверил он. По словам чиновника, все экстренные службы продолжают работать на местах в усиленном режиме.

Москва, Наталья Петрова