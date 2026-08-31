Взрослый и ребенок погибли в ДТП в Подмосковье, еще трое ранены

Правоохранители возбудили уголовное дело после смертельной аварии на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. В результате ДТП погибли пожилой водитель легкового автомобиля и 8-летний пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного полицейского главка.

Авария произошла вечером 30 августа на 92-м километре автодороги в городском округе Серпухов. По предварительной информации, 71-летний водитель автомобиля Citroen не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Затем в Citroen и движущуюся в попутном направлении Chery врезалась грузовая «Газель».

Фото: официальный канал ГУ МВД РФ по Московской области в «Максе»

В результате ДТП погибли водитель и 8-летний пассажир Citroen. Еще три человека, в том числе двое детей, пострадали и были госпитализированы.

По факту дорожной аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Москва, Наталья Петрова