При атаке БПЛА в Подмосковье ранены два человека

Два человека пострадали при атаке украинских беспилотников в подмосковной Кубинке. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

По его данным, в результате падения обломка БПЛА на проезжавший автомобиль пострадал 44-летний мужчина. Второй пострадавший – 22-летний мужчина, который работал на расположенной неподалеку стройке. Он получил осколочное ранение бедра. Обоих пострадавших доставили в Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде. Состояние мужчин медики оценивают как удовлетворительное, им оказывают всю необходимую помощь.

Иванов также сообщил, что пожар в многоквартирном доме на Наро-Фоминском шоссе, возникший после попадания дрона, полностью ликвидирован. Жителей эвакуировали, сейчас они находятся в пункте временного размещения. Глава округа пообещал оказать жителям необходимую помощь в восстановлении поврежденное имущества, начата оценка ущерба.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утром сообщал, что силы ПВО за ночь уничтожили 56 вражеских дронов над регионом. На тот момент военные продолжали отражать атаку в 11 городах Подмосковья.

С начала суток на подлете к Москве сбито 116 беспилотников ВСУ, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube