При атаке БПЛА в Подмосковье ранены два человека

Два человека пострадали при атаке украинских беспилотников в подмосковной Кубинке. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
По его данным, в результате падения обломка БПЛА на проезжавший автомобиль пострадал 44-летний мужчина. Второй пострадавший – 22-летний мужчина, который работал на расположенной неподалеку стройке. Он получил осколочное ранение бедра. Обоих пострадавших доставили в Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде. Состояние мужчин медики оценивают как удовлетворительное, им оказывают всю необходимую помощь.
Иванов также сообщил, что пожар в многоквартирном доме на Наро-Фоминском шоссе, возникший после попадания дрона, полностью ликвидирован. Жителей эвакуировали, сейчас они находятся в пункте временного размещения. Глава округа пообещал оказать жителям необходимую помощь в восстановлении поврежденное имущества, начата оценка ущерба.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утром сообщал, что силы ПВО за ночь уничтожили 56 вражеских дронов над регионом. На тот момент военные продолжали отражать атаку в 11 городах Подмосковья.
С начала суток на подлете к Москве сбито 116 беспилотников ВСУ, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.
Москва, Наталья Петрова
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