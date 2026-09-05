Застрелил, расчленил и закопал на даче: бизнесмен убил супругов из-за земли и долгов

В Подмосковье задержали бизнесмена, подозреваемого в убийстве супружеской пары из-за земельного спора и долгов. Фигурант после расправы расчленил тела и закопал их у себя на даче, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. 65-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух человек.

Согласно данным пресс-службы подмосковной полиции, 27 августа между бизнес-партнерами произошел конфликт из-за финансового вопросов, в ходе которого один из них выстрелил в оппонента и его жену из незарегистрированного пистолета, находясь у себя в доме в деревне Лобаново городского округа Истра. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте. С целью скрыть следы преступления фигурант расчленил тела убитых и закопал их на своем участке. С заявлением о пропаже супругов в правоохранительные органы обратились их родственники.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был изучен маршрут передвижения супружеской пары. Сыщики выяснили, что в день исчезновения они находились в доме обвиняемого. Во время обыска на принадлежащем обвиняемому участке были найдены фрагменты тел жертв.

На допросе обвиняемый признался в содеянном, заявив, что мотивом преступления стал конфликт, связанный с разделом земельного участка и долговыми обязательствами, уточнили в СК РФ.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании для фигуранта уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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