российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Застрелил, расчленил и закопал на даче: бизнесмен убил супругов из-за земли и долгов

В Подмосковье задержали бизнесмена, подозреваемого в убийстве супружеской пары из-за земельного спора и долгов. Фигурант после расправы расчленил тела и закопал их у себя на даче, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. 65-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух человек.

Согласно данным пресс-службы подмосковной полиции, 27 августа между бизнес-партнерами произошел конфликт из-за финансового вопросов, в ходе которого один из них выстрелил в оппонента и его жену из незарегистрированного пистолета, находясь у себя в доме в деревне Лобаново городского округа Истра. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте. С целью скрыть следы преступления фигурант расчленил тела убитых и закопал их на своем участке. С заявлением о пропаже супругов в правоохранительные органы обратились их родственники.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был изучен маршрут передвижения супружеской пары. Сыщики выяснили, что в день исчезновения они находились в доме обвиняемого. Во время обыска на принадлежащем обвиняемому участке были найдены фрагменты тел жертв.

На допросе обвиняемый признался в содеянном, заявив, что мотивом преступления стал конфликт, связанный с разделом земельного участка и долговыми обязательствами, уточнили в СК РФ.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании для фигуранта уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / Подмосковье

При атаке БПЛА в Подмосковье ранены два человека / В Подмосковье отбивают массированный налет БПЛА, повреждены дома, горит завод / Взрослый и ребенок погибли в ДТП в Подмосковье, еще трое ранены / Магазин и поликлиника повреждены в Подмосковье после атаки БПЛА / Ребенка ранили из пневматики на детской площадке в Подмосковье / ЧП в Подмосковье: четыре учителя пострадали при взрыве на антитеррористических учениях / При атаке БПЛА на Подмосковье ранены три человека, повреждены дома, склад Wildberries / ВСУ атаковали Московский регион сотнями дронов: погиб один человек, 9 ранены, горят склады

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье,