Самосвал раздавил ребенка и женщину в Подмосковье

В Подмосковье два человека погибли при опрокидывании самосвала с щебнем на легковой автомобиль, сообщили в пресс-службе подмосковной полиции. Жертвами ДТП стали женщина и ребенок.

Авария произошла в полдень на улице Речная в городском округе Домодедово. По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением, после чего самосвал опрокинулся на легковушку.

Женщина-водитель легкового автомобиля и ребенок погибли на месте.

Сотрудниками Госавтоинспекции выясняются все обстоятельства происшествия.

По информации СМИ, погибшему ребенку было 7 лет, женщине – 33года.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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