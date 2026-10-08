В Подмосковье один человек погиб и один ранен во время атаки БПЛА

В результате атаки беспилотников в подмосковном Подольске погиб 57-летний мужчина и пострадала 37-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Уточняется, что мирный житель стал жертвой удара БПЛА в микрорайоне Климовск, там же ранена женщина.

«На проспекте 50-летия Октября после атаки загорелись три автомобиля. Пожар уже полностью ликвидирован. По предварительной информации, пострадала 37-летняя женщина», – написал Воробьев в «Максе».

В расположенном рядом многоквартирном доме повреждено остекление. На месте работают экстренные службы.

«Специалисты обследуют территорию и фиксируют все повреждения. Жителям обязательно поможем со всем необходимым», – заверил губернатор.

Три столичных аэропорта – Внуково, Домодедово и Жуковский – приостановили работу из-за атаки БПЛА. Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.

Москва, Наталья Петрова