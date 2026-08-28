Магазин и поликлиника повреждены в Подмосковье после атаки БПЛА

В подмосковном Павловском Посаде утром вражеский дрон атаковал магазин «Магнит». От взрывной волны повреждена расположенная рядом поликлиника. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в «Максе».
В результате атаки во взрослом отделении выбито 46 окон, сильнее всего пострадали два кабинета. Детское отделение повреждения не получило.
Временно приостановлена работа кабинета физиотерапии. Сама поликлиника не закрыта и продолжает принимать пациентов, уточнил глава региона.
Сейчас на месте идет уборка помещений, специалисты фиксируют повреждения и готовятся к восстановлению остекления.
Губернатор пообещал привести поликлинику в порядок как можно быстрее. «Все поврежденные окна заменим в кратчайшие сроки», – заверил он.
Ранним утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении двух беспилотников на подлете к столице.
Москва, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»