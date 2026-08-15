Ребенок и женщина пострадали в результате атаки БПЛА на Подмосковье

В результате ночной атаки украинских беспилотников на Московскую область пострадали два человека, включая ребенка. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

По его словам, в Шатуре из-за попадания БПЛА в частный дом ранения пострадали 55-летняя женщина и 9-летний мальчик. Пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии. Женщина получила травму головы, ее состояние оценивается как средней тяжести. В результате воздушной атаки в Шатуре также повреждена кровля частного дома, добавил глава региона.

Всего над Подмосковьем сбиты и подавлены восемь дронов ВСУ – в Домодедово, Одинцово, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске.

«Отражение атаки продолжается. Беспилотники фиксируются над Можайским и Наро-Фоминским округами», – написал Воробьев в «Максе».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 15 БПЛА, летевших на столицу.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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