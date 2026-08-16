ВСУ атаковали Московский регион сотнями дронов: погиб один человек, 9 ранены, горят склады

Московская область в ночь воскресенье подверглась одной из самых массированных атак украинских беспилотников за последнее время – средства ПВО и радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 187 БПЛА. При ударах погиб один мирный житель, еще шестеро пострадали. Повреждены жилые дома, загорелись склады в Подольске и Домодедово. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, в Раменском муниципальном округе дрон упал на территорию частного дома – погиб 83-летний мужчина.

В Подольске пострадали три человека. В Климовске ранен водитель грузового автомобиля. Еще один мужчина получил осколочные ранения в СНТ «Лесной». Кроме того, ранена жительница поселка Железнодорожный. «Их жизни ничего не угрожает, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – подчеркнул Воробьев.

В Подольске после удара БПЛА загорелся склад маркетплейса Wildberries в индустриальном парке «Коледино». Сотрудники не пострадали, в момент атаки их перевели в укрытие, отметил губернатор. Кроме того, повреждены частный дом в СНТ «Лесной», легковой автомобиль в Климовске и линия электропередачи в коттеджном поселке «Матвеевское».

В Домодедово загорелся склад с медикаментами, обошлось без пострадавших. Также повреждения получили несколько многоквартирных и два частных жилых дома, а также крыша торгового центра.

«Повреждения также зафиксированы в Кашире, где пострадало новое здание отдела полиции, и в Воскресенске, где повреждены отдельные сооружения промышленного объекта», – добавил Воробьев. По предварительной информации, люди не пострадали.

В Чехове повреждены частный дом в поселке Мещерское и здание церковной школы в деревне Якшино. В Ступино упавший беспилотник разрушил баню на территории одного из садовых товариществ.

Как отметил губернатор, экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме, продолжается ликвидация последствий атаки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех пострадавших в результате атаки БПЛА. «Три человека в районе МКАД пострадали, им оказывается вся необходимая помощь», – написал он в «Максе». По данным градоначальника, со вчерашнего вечера на Московский регион летели 600 БПЛА, из них 201 дрон уничтожили в Московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы, отметил Собянин.

Москва, Наталья Петрова