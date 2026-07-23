Учебно-боевой самолет упал при взлете в Подмосковье

В Московской области в четверг при взлете потерпел аварию учебно-боевой самолет, сообщило Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, летчик катапультировался, его жизни ничего не угрожает. «Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет», – добавили в Минобороны.
Самолет выполнял полет без боекомплекта. В ведомстве назвали предварительной причиной аварии техническую неисправность авиатехники.
Источник газеты «Коммерсант» ранее сообщил, что в Одинцовском городском округе Подмосковья разбился истребитель Су-57. По сведениям собеседника издания, самолет упал во время тренировочного полета. Канал SHOT уточнил, что борт упал в поле между поселками рядом со Звенигородом. По свидетельству местных жителей, ставших очевидцами крушения, пилот смог увести самолет в сторону от жилых домов.
По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ), пишет «Ъ». В причинах крушения военного борта также будет разбираться комиссия Минобороны.
Москва, Наталья Петрова
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