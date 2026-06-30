Не Мытищами, так катаньем: кто заказал «наезд» на прорывной проект «Долина ЛАК» в Подмосковье?

В Московской области «народные активисты» пытаются разжечь громкий земельный скандал, целью которого является дискредитация проекта «Долина ЛАК». С помощью интернет-публикаций и анонимных обращений инициаторы грязной информационной кампании явно намереваются взять под свое крыло престижные участки рядом в Мытищинском городском округе рядом с Дмитровским шоссе.

Некоторых особо «активных» и «сознательных» граждан в любые времена характеризуют специфические нравы. Или, точнее, полное отсутствие моральных принципов. Что им ни сделай от души, что ни построй монументального, на долгие века – всем будут недовольны. Причем, брюзжанием не ограничатся, а злорадно «просигналят», куда следует, придумав повод для недостоверных обвинений.

Все это мы уже проходили в бесчеловечные 1930-40-е, когда сосед доносил на соседа, друг на подругу, коллега на коллегу, а сын без зазрения совести «стучал» на отца. Казалось бы, сейчас в стране демократия, многопартийность, отлаженная правоохранительная система, состязательный суд. На что же тогда надеются любители подметных писем и топорно сфабрикованных жалоб в высшие инстанции?

Впрочем, нередко за коллективными письмами, выражающими «народное недовольство», скрываются чьи-то конкретные интересы. В итоге, даже зародилась целая отрасль заказной журналистики – на тему, как подгадить конкуренту, методично раздувая неприглядный скандал в социальных сетях.

Вот и в случае с новым проектом «Долина ЛАК», к большому сожалению, можно наблюдать нечто подобное. Что никак не укладывается ни в этические нормы, ни в рамки добропорядочной конкуренции.

Напомним, «Долина ЛАК» предлагает клиентам земельные участки, расположенные на территории Мытищинского городского округа Московской области – в престижных районах рядом с Дмитровским шоссе по выгодной цене.

Это земля в соответствии с генпланом находится в зоне О1 и подходит для возведения отелей, торговых объектов, объектов культурно-досуговой деятельности, делового управления, технических сервисов, коммерческих складов, спортивных баз, аграрных усадеб, логистических центров и прочих объектов деловой недвижимости, существенно продвигающих вперед экономику Московской области, стало быть, предоставляющих жителям региона новые, высокооплачиваемые рабочие места и рост налоговых поступлений, которые остаются в местном бюджете.

Более того, к каждому участку, выставленному на торги, прокладывается отличного качества, современное дорожное покрытие, что положительно влияет на комплексное развитие местной инфраструктуры.

Тем не менее, в соцсетях набирает обороты инспирированная кем-то диффамационная кампания, в искаженном свете выставляющая проект «Долина ЛАК».

Начавшись с эпизодического возмущения отдельных граждан («диванного» образа жизни и неопределенного рода занятий), ситуация, как водится у завзятых крикунов, набивших руку на публичной имитации «защиты закона и порядка», вскоре обернулась открытым обращением в Генеральную прокуратуру РФ.

Заметим, гневные петиции распространяются в местных группах Мытищ с подписями протестующих, зато для всей страны они выкладываются анонимно, без единого имени. То есть, широко светиться их авторы не хотят. Что вызывает немалые сомнения не только в компетентности, но и в элементарной порядочности жалобщиков, опирающихся на худшие традиции антигуманной сталинской эпохи.

Ну, разве что расстрелять «врагов народа» авторы «сигнала», спрятавшиеся за спинами жителей сел Федоскино и Марфино, пока еще не предлагают. Однако громогласная риторика на удивление знакомая, близкородственная по смыслу: «проверить», «запретить» и т. д.

Что же предъявляют рассерженные анонимщики в виде претензий? А вот здесь – внимание: буквально все в их построениях, весьма убедительных на взгляд неискушенных читателей, инсинуировано от начала и до конца. Ибо, если детально разобраться в сути вопроса, предъявить-то и вовсе нечего. Можно лишь отъявленно лицемерить, изворачиваться, подличать и бесконечно лгать, громогласно призывая к наказанию без преступления.

«…просим провести проверку законности использования земельных участков, пресечь недобросовестную рекламную деятельность, проверить соблюдение природоохранного законодательства, закона об объектах культурного наследия. Нами выявлены факты, которые, по нашему мнению, содержат признаки нарушений…», – пишут непонятные личности, по невыясненной причине нацелившиеся на «Долину ЛАК».

Далее в послании следует перечисление «фактов», которые якобы имеют место: использование сельхозземель не по назначению (несмотря на официальное разрешение Минсельхоза РФ, который, видимо, склочникам не указ), загрязнение и захламление земельных участков отходами производства и потребления, некие нарушения в водоохранной зоне.

А также – риски возникновения пожаров (!) и очередной волны «обманутых дольщиков» (?), ущерб, наносимый культурным и археологическим памятникам. И даже… угроза миграции лосей и выживаемости видов редких животных, занесенных в Красную книгу. Для подлинно катастрофической картины не хватает, пожалуй, упоминаний о провоцировании огненного камнепада с небес и о грядущем в последние дни всемирном апокалипсисе.

Стоит ли указывать на то, что ни одно из столь серьезных обвинений, которых, будь они доказанными хоть наполовину, достало бы на целую серию уголовных дел, не подтверждено документально?

Между тем, вызывает интерес иное обстоятельство: с какой стати «инициативную группу граждан» вдруг охватило нетипичное для летнего сезона психическое возбуждение? Неужели из-за трогательной заботы об обездоленных зверушках? Еще чего: кому они, твари, нужны, когда на кону – куда более прозаические устремления «протестующих».

«Жители озвучили свое главное требование – перевести 75 га под ИЖС. Зачем запечатывать плодородную почву? Зачем губить природу, которая является зеленым поясом Москвы? В Московской области должна развиваться концепция комфортной одноэтажной застройки, а не сплошные промзоны», – прямым текстом утверждается в одной из ангажированных публикаций.

Позвольте, а как же тогда «нарушения природоохранного законодательства», если противники проекта «Долина ЛАК», нимало не смущаясь, предполагают заменить одну застройку на другую?

Судите сами: ведь это же бессмыслица – радеть за охрану «плодородной» земли, будто бы населенной «краснокнижными» животными, одновременно призывая массово застраивать ее коттеджами и прилегающими к ним хозяйственными помещениями. Неужели раритетным птицам и зверям, если таковые там до сих пор не вымерли, станет от этого легче?

В чем тут подвох? Не в том ли, что так называемые народные активисты, для красного словца распинающиеся за право и справедливость, в реальности напористо лоббируют бизнес-интересы крупной домостроительной компании, название которой держится в секрете от общественности?

По крайней мере, масштабы жесткого «наезда» на «Долину ЛАК» отчасти подтверждают озвученные опасения. Недаром его заказчики пошли на циничное нарушение закона, разгласив персональные данные собственника Проекта в открытом доступе. А это означает, что для достижения своих противоправных целей они готовы если не на все, то на очень многое.

Москва, Анастасия Смирнова

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